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Yıldızlı mucize

, havuza atlarken boynunu kırdı. Asla yürüyemeyeceği açıklandı. Ancak o genç, hayata daha çok bağlandı. Yüzmeye başladı. Şampiyonluklar kazandı

Yıldızlı mucize
İstanbul'da yaşayan Yücehan Yıldız (20), 4 yıl önce futbolcu olmak için mücadele ederken termik havuza atladı. Ancak dibe çakıldı. Boynu kırıldı. Doktorlar bir daha asla yürümeyeceğini açıkladı. Ancak genç, bu karamsar açıklamanın ardından hayata daha sıkı bağlandı. Bakırköy Belediyesi Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Hidroterapi Havuzu'nda yüzmeye başladı. Bu spor sayesinde yeniden ayaklandı. Bastonla yürümeye başladı. Müthiş azmi sayesinde milli takıma alındı. Uluslararası arenada da yarışlara katıldı. Şampiyonluklar yaşadı.


Bütün engelleri aşan başarılı sporcu şunları anlattı, "16 yaşına kadar Beşiktaş'ın altyapısında futbol oynuyordum. Kendime de Ronaldo'yu örnek alıyordum. Devre arası tatilinde termal havuza atlayarak girdim ve dibe çakıldım. Orada da boynum kırıldı. Doktorlar aileme 'Bir daha yürüyemez' dedi. Ben pes etmedim. Ayağa kalkmak için tedavi uygularken bir anda kendimi uluslararası arenada bularak milli takımımızla Balkan ve Avrupa Şampiyonlukları yaşadım..."
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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