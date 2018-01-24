Bütün engelleri aşan başarılı sporcu şunları anlattı, "16 yaşına kadar Beşiktaş'ın altyapısında futbol oynuyordum. Kendime de Ronaldo'yu örnek alıyordum. Devre arası tatilinde termal havuza atlayarak girdim ve dibe çakıldım. Orada da boynum kırıldı. Doktorlar aileme 'Bir daha yürüyemez' dedi. Ben pes etmedim. Ayağa kalkmak için tedavi uygularken bir anda kendimi uluslararası arenada bularak milli takımımızla Balkan ve Avrupa Şampiyonlukları yaşadım..."
Yıldızlı mucize
Yücehan Yıldız, havuza atlarken boynunu kırdı. Asla yürüyemeyeceği açıklandı. Ancak o genç, hayata daha çok bağlandı. Yüzmeye başladı. Şampiyonluklar kazandı
Bütün engelleri aşan başarılı sporcu şunları anlattı, "16 yaşına kadar Beşiktaş'ın altyapısında futbol oynuyordum. Kendime de Ronaldo'yu örnek alıyordum. Devre arası tatilinde termal havuza atlayarak girdim ve dibe çakıldım. Orada da boynum kırıldı. Doktorlar aileme 'Bir daha yürüyemez' dedi. Ben pes etmedim. Ayağa kalkmak için tedavi uygularken bir anda kendimi uluslararası arenada bularak milli takımımızla Balkan ve Avrupa Şampiyonlukları yaşadım..."
Etiketler: İstanbul , Yücehan Yıldız
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
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