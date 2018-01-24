Rus olduğu iddia edilen gencin ailesi, bir türlü bulunamadı. Ve o genç hayatını kaybedince, Gülsüm Kabadayı'nın tüm umutları tükendi. Son giydiği tişörtünü öpüp koklayan Kabadayı, "O benim Umut'umdu. Ciğerlerim yanıyor" dedi. Cenaze töreninde ağıtlar yakan Kabadayı, "Oğlum melek oldu" diye ağladı. Soğuğu seven meçhul genç, Korkuteli'nde toprağa verildi.
'Umut'u gitti!
Yatağa bağımlı yaşayan Umut, hayatını kaybetti. Hiç tanımadığı gence yıllarca bakan Gülsüm anne, “Oğlum melek oldu” diye feryat etti
Rus olduğu iddia edilen gencin ailesi, bir türlü bulunamadı. Ve o genç hayatını kaybedince, Gülsüm Kabadayı'nın tüm umutları tükendi. Son giydiği tişörtünü öpüp koklayan Kabadayı, "O benim Umut'umdu. Ciğerlerim yanıyor" dedi. Cenaze töreninde ağıtlar yakan Kabadayı, "Oğlum melek oldu" diye ağladı. Soğuğu seven meçhul genç, Korkuteli'nde toprağa verildi.
Etiketler: Antalya
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
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