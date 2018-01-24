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'Umut'u gitti!

Yatağa bağımlı yaşayan Umut, hayatını kaybetti. Hiç tanımadığı gence yıllarca bakan Gülsüm anne, “Oğlum melek oldu” diye feryat etti

Umutu gitti!
Antalya'da 10 yıl önce geçirdiği kazanın ardından felç olan ve 'Umut' olarak tanınan genç, kurtarılamadı. Hastanede o dönem kemik yaşının 17 olduğu belirlenen gence 'Mustafa Öz' adına düzenlenen ve doğum tarihi bölümüne 01.01.1992 yazan nüfus cüzdanı tahsis edildi. Gence, tedavi sürecinde annelik yapan Gülsüm Kabadayı'ya ise koruyucu aile statüsü verildi. Gülsüm Anne, "Umut" dediği genci, tam 10 yıl boyunca kendi oğlu gibi bağrına bastı. Bu fedakar davranışı nedeniyle 4 kez yılın annesi seçildi.


Rus olduğu iddia edilen gencin ailesi, bir türlü bulunamadı. Ve o genç hayatını kaybedince, Gülsüm Kabadayı'nın tüm umutları tükendi. Son giydiği tişörtünü öpüp koklayan Kabadayı, "O benim Umut'umdu. Ciğerlerim yanıyor" dedi. Cenaze töreninde ağıtlar yakan Kabadayı, "Oğlum melek oldu" diye ağladı. Soğuğu seven meçhul genç, Korkuteli'nde toprağa verildi.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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