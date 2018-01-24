 ;
Yol Durumu
  1. Er meydanı
  2. Dere tepe dümdüz

Terör ittifakı

Terör ittifakı
Terör örgütü 'nın Suriye'deki uzantısı 'nin elinde bulundurduğu Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı, tüm hızıyla devam ederken terör örgütleri yeni bir ittifaka girişti. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı koyamayan YPG'li teröristler, hapishanelerde tuttuğu 'lı teröristleri de çatışmalara katılmak şartıyla serbest bıraktı. DEAŞ'lıların ardından, YPG'li teröristlerin yanına paralı askerler de katıldı. ABD, Çin, Hollanda, Belçika, Almanya uyruklu 40 kadar paralı askerin YPG'ye yardım için Haseke'ye gittiği öğrenildi.
Etiketler: , ,
  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
M&#252;jdat Müjdat

40 yetmez, 40 milyar insan olsun, onlarla gelin, topunuzu birden silelim.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.01.2018 13:36
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar