Terör ittifakı

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin elinde bulundurduğu Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı, tüm hızıyla devam ederken terör örgütleri yeni bir ittifaka girişti. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı koyamayan YPG'li teröristler, hapishanelerde tuttuğu DEAŞ'lı teröristleri de çatışmalara katılmak şartıyla serbest bıraktı. DEAŞ'lıların ardından, YPG'li teröristlerin yanına paralı askerler de katıldı. ABD, Çin, Hollanda, Belçika, Almanya uyruklu 40 kadar paralı askerin YPG'ye yardım için Haseke'ye gittiği öğrenildi.
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40 yetmez, 40 milyar insan olsun, onlarla gelin, topunuzu birden silelim.
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