Soygun müdürü

Bursa'nınNilüfer İlçesi'nde Burak A.'nın sahibiolduğu altın toptancısına önceki gecehırsız girdi. Sabah işyerine gittiğindeiçinde 1 milyon lira bulunan çelikkasanın çalındığını gören Burak A.,durumu polise haber verdi. Ekipler, işyerinin güvenlik kameralarını inceledi.Tanınmamak için takma sakaltakan hırsızın geldiği aracınMetin B.'ye ait olduğu belirlendi.Metin B.'nin aracı iş yerinde müdürolarak çalışan Yunus Y.'ye (41)kiraladığı tespit edildi. Yunus Y.Mudanya İlçesi'nde yakalanırken,şüpheliyle birlikte çaldığı1 milyon lira ele geçirildi. Şüpheliadliyeye sevk edildi. İşyeri sahibiBurak A.'nın şikayetçi olmamasıüzerine Yunus Y. salıverildi.
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