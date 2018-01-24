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Soygun müdürü

Yunus Y., takma sakal takıp müdür olduğu firmadan 1 milyon lira çaldı. Gözaltına alındı. Patronu şikayetçi olmadığı için serbest kaldı

Soygun müdürü
Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde Burak A.'nın sahibi olduğu altın toptancısına önceki gece hırsız girdi. Sabah işyerine gittiğinde içinde 1 milyon lira bulunan çelik kasanın çalındığını gören Burak A., durumu polise haber verdi. Ekipler, iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi. Tanınmamak için takma sakal takan hırsızın geldiği aracın Metin B.'ye ait olduğu belirlendi. Metin B.'nin aracı iş yerinde müdür olarak çalışan Yunus Y.'ye (41) kiraladığı tespit edildi. Yunus Y. Mudanya İlçesi'nde yakalanırken, şüpheliyle birlikte çaldığı 1 milyon lira ele geçirildi. Şüpheli adliyeye sevk edildi. İşyeri sahibi Burak A.'nın şikayetçi olmaması üzerine Yunus Y. salıverildi.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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