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’a para cezası!

Sermiyan Midyat’a para cezası!
Oyuncu ve yönetmen , bir süre önce Cihangir'de birlikte yaşadığı köpeğiyle asansöre bindi. Ancak komşuları duruma tepki gösterdi. Midyat ise kendisini eleştirenlere, "Asansöre köpek de biner eşek de biner. Her türlü hayvan biner" diyerek tepki gösterdi. Komşularından Sinan ve Osman Berksöz ise mahkemeye gitti. Ünlü oyuncuyu şikayet etti. Midyat için komşularına hakaret ettiği iddiasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis istendi. Dün görülen duruşmada Sermiyan Midyat'a bin 500 TL adli para cezası verildi. Ancak ceza 5 yıl ertelendi.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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