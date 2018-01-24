Şehitten kahramanlık dersi

Batı, çocuk katili PKK’lıları destekledi. Suriye’de bombaların öldürdüğü yavruları görmezden geldi. İşte Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerimiz tüm dünyaya insanlık dersi verdi. Şehit Musa Özalkan'ın "Şehadete erersem devletin verdiği parayla Telafer'e anaokulu yaptırın" şeklindeki vasiyeti, Mehmetçik'in kim olduğunu dünyaya bir kez daha gösterdi.
Afrin'deşehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, dün devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Özalkan için Ankara'da tören düzenlendi. Şehidin annesi Hatice, babası Selahattin Özalkan, kardeşleri ve eşi taziyeleri kabul etti. Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda bakan, vekil, komutanlar, şehit ve gazi yakınları da katıldı. Cenaze töreni sonrası Özalkan'ın naaşı memleketi Ayaş'ın Bayat Köyü'nde toprağa verildi. 5 aylık bir çocuk babası olan Özalkan'ın bir arkadaşına mesaj atarak gönderdiği vasiyeti ise herkesi duygulandırdı.
BALALARINI UNUTMADI
Sosyal medya hesabına "Biz aşkı vatan için canını verenlerden öğrendik" diye yazan Özalkan'ın arkadaşına vasiyet olarak "Şehit olursam devletin bana vereceği para ile Kurtar Derneği aracılığıyla Telafer'deki Türkmen balalar (çocuklar) için anaokulu, kreş, kültür merkezi yaptırılması ve ismimin konması vasiyetimdir. Aileme iletirsin. Telefonumdan gelen mesaj kayıtlı dursun" dediği öğrenildi. Erdoğan bu vasiyeti yerine getireceklerini açıklarken, MHP lideri Bahçeli de vasiyeti üstlenmek istediğini söyledi.
ÜÇ BEŞSOYSUZA SOLUKALDIRMAYACAĞIZ Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından şehit Musa Özalkan'ın cenazesi başında kısa bir konuşma yaptı. Şehide dua eden Erdoğan şunları söyledi: "Şu anda Musa evladımız bizi dinliyor. Biz onun şehadetine şahidiz. O da bizim şu andaki saf tutuşumuza şahit. Mehmetlerimiz bu karda, kışta büyük bir mücadeleyi sürdürüyorlar. Kimlere karşı? Teröristlere karşı. Acaba şunlar ne demiş, bunlar ne demiş, dünyada şu ülke nasıl bakmış, buna bakacak halimiz yok. Bu konudaki karar, bu milletindir. Bizi sınırlarımızda taciz eden üç beş tane ipsize, soysuza biz bu sınırlarda soluk aldırmayacağız."
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