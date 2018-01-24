Kendini oyuna aldı

TFF 2.inci Lig Beyaz grupta liderliği sürdüren Gümüşhanespor'da teknik direktör Ahmet Yıldırım, haftasonu oynanan Ottocool Karagümrük maçından bir gün önce istifa etti. Teknik direktörsüzkalan Gümüşhanespor, tecrübelifutbolcu Oktay Delibaltatakımın başına geçirdi. Futbolcu, Maç öncesi arkadaşlarına taktik verdi. 1-1 devam eden karşılaşmanın 52. dakikasında ise Kağan'ın yerine oyuna girdi. Kulübeden verdiği taktiklerisaha içinde de yineledi. Kendisinin de katkılarıyla takımın havası bir anda değişti. Gümüşhanespor 3-1'lik skorlarakibini devirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.