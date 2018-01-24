Kendini oyuna aldı

TFF 2.inci Lig Beyaz grupta liderliği sürdüren Gümüşhanespor'da teknik direktör Ahmet Yıldırım, haftasonu oynanan Ottocool Karagümrük maçından bir gün önce istifa etti. Teknik direktörsüz kalan Gümüşhanespor, tecrübeli futbolcu Oktay Delibalta takımın başına geçirdi. Futbolcu, Maç öncesi arkadaşlarına taktik verdi. 1-1 devam eden karşılaşmanın 52. dakikasında ise Kağan'ın yerine oyuna girdi. Kulübeden verdiği taktikleri saha içinde de yineledi. Kendisinin de katkılarıyla takımın havası bir anda değişti. Gümüşhanespor 3-1'lik skorla rakibini devirdi.