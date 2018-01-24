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İki acı birden

İki acı birden
dün Şehit Musa Özalkan'ı son yolculuğuna uğurlarken, Afrin'den yine acı haber geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde, Üsteğmen Oğuz Kaan Usta (30) ve Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı (25) şehit oldu. 'da bir okulda İngilizce öğretmeni olan eşi Saide Üstüner Usta'ya acı haber verildi. Şehit Muratdağı'nın 'deki ailesi ise aldıkları acı haberle yıkıldı.


Şehit uzman çavuş, Birgül Muratdağı ile evliydi.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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