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Fuhuş operasyonu

Fuhuş operasyonu
Antalya polisi, fuhuş ihbarı üzerine operasyon düğmesine bastı. Fuhuş şebekesine yönelik 32 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Aralarında adliye, vergi dairesi ve emniyet çalışanının da bulunduğu 9 kamu görevlisiyle birlikte toplam 35 şüpheli ve 2'si Türk 23 hayat kadını gözaltına alındı. Şüphelilerin kadınları, telefon ve escort siteleri üzerinden VIP araçlarla müşterilere ulaştırdıkları ortaya çıktı. Fuhuş şebekesinin, Antalya'nın gözde turizm merkezlerinden Belek ve Kadriye'de faaliyet gösterdiği anlaşıldı.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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