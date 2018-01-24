Fuhuş operasyonu

Antalya polisi, fuhuş ihbarı üzerine operasyon düğmesine bastı. Fuhuş şebekesine yönelik 32 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Aralarında adliye, vergi dairesi veemniyet çalışanının da bulunduğu9 kamu görevlisiyle birliktetoplam 35 şüpheli ve 2'si Türk23 hayat kadını gözaltına alındı. Şüphelilerin kadınları, telefon ve escort siteleri üzerinden VIP araçlarla müşterilere ulaştırdıkları ortaya çıktı. Fuhuş şebekesinin, Antalya'nıngözde turizm merkezlerindenBelek ve Kadriye'de faaliyetgösterdiği anlaşıldı.
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