Er meydanı

Hatay'daki yörük çadırından çıkan bir teyze, kurban kesip dualarla kahramanları uğurladı. İşte Mehmetçik o teyzeyi unutmadı. Askerlerimiz teröristleri öldürmek üzere ateşlenecek olan füzelere "YÖRÜK TEYZE ALLAH RAZI OLSUN 22.01.2018" diye yazdı.
İŞTE ANADOLU KADINI
Hatay Hassa'daki kadınlar, Mehmetçik için yaprak sarması sardı. Onları cepheye yolladı. Hazırlanan yemekler, sınırdaki askerlerimize ulaştırıldı.
DÜNYANIN DUASI
İslam dünyası, Türk askeri için dua etti. Nijerya'daki Semerkand Vakfı'nda bir araya gelen öğrenciler Türk askeri için Fetih Suresi'ni okudu.
KÜSTAH HDP'Lİ
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi olan HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Türkiye'yi Zeytin Dalı Harekatı'ndan dolayı şikayet etti. "Bu konu ile ilgili Avrupa Konseyi ne yapmayı planlıyor?" sorusunu yöneltti.
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