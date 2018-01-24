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Yol Durumu
  1. Şehitten kahramanlık dersi
  2. Terör ittifakı

Er meydanı

Kınalı kuzular, silahlarını kuşandı... Vatan ve millet aşkıyla cepheye vardı. Hatay Kırıkhan’daki sınır karakolundan Afrin’e giden komando birliği, arkadaşları tarafından uğurlandı. Bu sırada bir askerimizin “Biz düğüne gidiyoruz” sözleri herkesi ağlattı...

Er meydanı
Onlar kınalı kuzulardı... Onlar vatan için canını siper yapanlardı... Onlar şimdi için cepheye koşanlardı. Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Yalankoz mevkindeki sınır karakolundan Afrin'e giden komando birliği komutanları, arkadaşları ve vatandaşlar tarafından uğurlandı. Helallik alan askerler komutanları ve arkadaşlarıyla sarıldı. Operasyon bölgesine giden bir askerin "Düğüne gidiyoruz biz" demesi herkese duygu dolu anlar yaşattı. Afrin'de çatışma bölgesine giden askerler, askeri araçlara binerlerken yoldan geçen araçların sürücüleri korna çaldı. Bazı vatandaşlar bayrak açarken bazıları da alkışlarla askerleri uğurladı.


Hatay'daki yörük çadırından çıkan bir teyze, kurban kesip dualarla kahramanları uğurladı. İşte Mehmetçik o teyzeyi unutmadı. Askerlerimiz teröristleri öldürmek üzere ateşlenecek olan füzelere "YÖRÜK TEYZE ALLAH RAZI OLSUN 22.01.2018" diye yazdı.


İŞTE ANADOLU KADINI
Hatay Hassa'daki kadınlar, Mehmetçik için yaprak sarması sardı. Onları cepheye yolladı. Hazırlanan yemekler, sınırdaki askerlerimize ulaştırıldı.


DÜNYANIN DUASI
İslam dünyası, Türk askeri için dua etti. Nijerya'daki Semerkand Vakfı'nda bir araya gelen öğrenciler Türk askeri için Fetih Suresi'ni okudu.


KÜSTAH HDP'Lİ
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi olan HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, 'yi Zeytin Dalı Harekatı'ndan dolayı şikayet etti. "Bu konu ile ilgili Avrupa Konseyi ne yapmayı planlıyor?" sorusunu yöneltti.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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