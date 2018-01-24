Dere tepe dümdüz

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde Mehmetçik ve ÖSO ilerlemesini sürdürdü. Raco bölgesindeki Ömer Uşağı Köyü ve çevredeki beş stratejik tepe, YPG'li teröristlerden alındı. Harekâtın başından beri çatışmaların sürdüğü Cinderes bölgesinin batısındaki Hammam Köyü ve çevresindeki tepelerden de YPG'li teröristler çıkarıldı. Böylece güneybatı cephesindeki Reyhanlı hattında terör cephesi yarıldı.
BAĞLANTILARI KESİLDİ
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, binlerce kişinin Afrin'den kaçmaya başladığını duyurdu. İlk gün Şeyh Hadid'e hakim en yüksek tepe olan ve bölgenin iletişimini sağlayan radyo istasyonlarının bulunduğu nokta da tamamen ele geçirildi. Süleyman Şah Tugayı ile tepeyi alan Mehmetçik, istasyona Türk bayrağı astı. Bu arada istasyonun ele geçirilmesiyle Afrin'de internet bağlantısı koptu, radyo yayınları kesildi. Bu arada önceki gün bir saatte alınan Burseya Dağı, gece boşaltıldıktan sonra dün sabah tekrar ele geçirildi. Afrin'in kontrolü için en stratejik bölgelerden biri olan dağda onlarca PKK'lı daha öldürüldü. YPG'nin Münbiç ve Afrin hattı kopmuş oldu.
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