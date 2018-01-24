 ;
Yol Durumu
  1. Fuhuş operasyonu
  2. Soygun müdürü

Binbir surat Ayhan

Binbir surat Ayhan
Ankara'da yaşayan Fatma D. , trafikte tartıştığı ve kendisini emniyet müdürü olarak tanıtıp tehdit eden bir kişiden şüphelenip, durumu polise anlattı. Yapılan araştırma sonucu emniyet müdürü olmadığı belirlenen şüpheli Ayhan G. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda sahte polis ile savcı kimlikleri, polis telsizi ve savcı cübbesine ulaşıldı. Ayhan G.'nin başkalarına ait kimlik kullanma ve hırsızlık gibi suçlardan 22 suç kaydının bulunduğu, "dolandırıcılık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" gibi 9 ayrı suçtan da arandığı ortaya çıktı.
Etiketler:
  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar