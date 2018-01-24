Binbir surat Ayhan

Ankara'da yaşayan Fatma D. , trafikte tartıştığı ve kendisini emniyet müdürü olarak tanıtıp tehdit eden bir kişiden şüphelenip, durumu polise anlattı. Yapılan araştırma sonucu emniyet müdürü olmadığı belirlenen şüpheli Ayhan G. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ve aracındayapılan aramalarda sahte polis ilesavcı kimlikleri, polis telsizi vesavcı cübbesine ulaşıldı. Ayhan G.'nin başkalarına ait kimlik kullanma ve hırsızlık gibi suçlardan 22suç kaydının bulunduğu, "dolandırıcılık" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" gibi 9 ayrı suçtan da arandığı ortaya çıktı.
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