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Balık adam

Balık adam
Doğuştan iki kolu olmadan dünyaya gelen Beytullah Eroğlu, hayata yüzme sporuyla sarıldı. Başarıda sınır tanımadı. Avrupa şampiyonluğu bulunan Eroğlu, Meksika'da düzenlenen Dünya Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda da kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. "Balık Adam" lakaplı milli sporcu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmayı hedeflediğini açıkladı.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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