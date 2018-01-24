Balık adam

Doğuştan iki kolu olmadan dünyaya gelen BeytullahEroğlu, hayata yüzme sporuyla sarıldı. Başarıda sınır tanımadı. Avrupa şampiyonluğu bulunan Eroğlu, Meksika'da düzenlenen Dünya Bedensel EngellilerYüzme Şampiyonası'nda da kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. "BalıkAdam" lakaplı milli sporcu, 2020 Tokyo ParalimpikOyunları'nda altın madalya kazanmayı hedeflediğini açıkladı.
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