Aşkın gözü kör!

Serpil K., Facebook’ta erkek kılığında hesap açtı. Sahte profiliyle Şükran Ö.’yü kendisine aşık etmeyi başardı. Genç kadından 3 yılda 16 bin TL kopardı. Ancak foyası ortaya çıktı. Hakkında 12 yıl hapis talebiyle dava açıldı
İstanbul Bağcılar'da yaşayan Serpil K. (33) şeytanın aklına gelmeyecek bir yöntemle dolandırıcılık yaptı. Evli iki çocuk annesi, 3 yıl önce genç kızları kandırmak için yakışıklı erkek fotoğraflarını kullanıp Facebook'ta "Mustafa Fidan, Kaan Yıldız, Kaan Kaan, Erdl Byrm" adlarıyla sahte hesaplar açtı. Şükran Ö. isimli kadın ise 'Kaan Yıldız' adlı profil fotoğrafını beğenip, arkadaşlık isteği yolladı. İkili kısa sürede tanıştı. Birbirlerinin numaralarını aldı. WhatsApp'tan yazışmaya başladı. Bir sürü sonra Serpil K. evlenmek isteğini yazdı. 'Ablamla buluşup onunla görüşebilirsin' diyerek karşı tarafı buluşmaya çağırdı. Görüşmede ise kendisini Kaan Yıldız'ın ablası olarak tanıttı. Sonraki mesajlarında, "Ablam seni onayladı. Sen de tam benim gibi manevi değerlere önem veren bir insansın. Seninle evlenmek istiyorum. Efendimiz konuşup da mı evlenmiş? Hiç görüşmeden evlensek daha hayırlı olur" ifadelerini kullandı. Ardından. Kurbanından cep telefonu, kıyafet ve para almayı başardı. İstekleri bununla da sınırlı kalmadı. Şükran O.'dan evlenmek için 300 bin TL almaya çalıştı. Ancak olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine genç kadına 'Parayı yollamazsan çıplak fotoğraflarını herkese gösteriri diyerek' şantaş yaptı. Geç de olsa dolandırıldığını anlayan Şükran Ö. şikayetçi olunca, dolandırıcı kadın hakkında işlem başlatıldı. Dolandırıcılık suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapsi cezası istemiyle dava açıldı. Önceki gün görülen duruşma ise ileri bir tarihe atıldı.
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