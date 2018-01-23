Yıldırım gibi vurduk

Zeytin Dalı Harekatı’nın üçüncü gününde Azez’de ikinci cephe açıldı. Saat ikide Suriye topraklarına giren Mehmetçik, PKK’nın aylardır tünel kazıp, mühimmat yığdığı 868 metre rakımlı Burseya Dağı’nı sadece 45 dakikada ele geçirdi
Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci adımı olan kara harekatında önceki gün Afrin'e giren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üyeleri, geceyi teröristlerden temizlenen dağlarda geçirdi. Afrin'e Hatay Bükülmez ile Kilis Gülbaba bölgeleri arasında bulunan 4 farklı noktadan eş zamanlı giriş yapan ÖSO, kuzeyden güneye doğru emin adımlarla ilerlemeye devam etti.
ROKETLERE ANINDA CEVAP
Aynı anda TSK'ya ait, obüs ve topçular terör hedeflerine bomba yağdırdı. Kilis'e roketlerin atıldığı Celeme, Hemidiyye,Freriye ve Tel Sellür köylerindekiPYD-YPG-PKK hedefleri imha edildi. Bu arada PKK-YPG'nin büyük önem verdiği ve aylardır tünel kazıp mühimmat depoladığı Burseya Dağı'na da düngirildi. Saat 14.00'te tanklarla sınırıgeçen Mehmetçik, ÖSO desteğiyledağı kısa sürede kuşattı. 868 metreyükseklikteki stratejik dağın tamamınınele geçirilmesi ise 45 dakika sürdü. Operasyonda bir ÖSO savaşçısı şehit düştü. Onlarca PKK'lı ele geçirildi.
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