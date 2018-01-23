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Yol Durumu
  1. Yoğun rezalet
  2. Geri adım yok

Tarihi karar

Tarihi karar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , 'da şehit yakını ve gaziler için düzenlenen madalya törenine katıldı. Zeytin Dalı Harekatı'nı da değerlendiren Bakan Albayrak şunları söyledi: Kimsenin toprağında gözümüz yok. Birileri gibi demokrasi adı altında başkalarının vatanlarını işgal gibi bir niyetimiz de yok. 'nin tek amacı bekasına yönelen tehdit nereden gelirse gelsin boğmaktır. Türk milleti, Türk'ün ateşle imtihanını her dönem yaşadı; ama hiçbiri bu dönemki kadar sinsi ve aşağılık oyunlarla gerçekleşmedi. Allah bu millete de mert ve yiğit düşman nasip etsin. Kahpe, kaypak, hain, ihanet içerisinde sinsi değil. Onun için bu dönemki mücadele, tarihtekilerden çok daha zor.
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