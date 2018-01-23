Tarihi karar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da şehit yakını ve gaziler için düzenlenen madalya törenine katıldı. Zeytin Dalı Harekatı'nı da değerlendiren Bakan Albayrak şunları söyledi: Kimsenin toprağında gözümüz yok. Birileri gibi demokrasi adı altında başkalarının vatanlarını işgal gibi bir niyetimiz de yok. Türkiye'nin tek amacı bekasına yönelen tehdit nereden gelirse gelsin boğmaktır. Türk milleti, Türk'ün ateşleimtihanını her dönem yaşadı; ama hiçbiri bu dönemki kadar sinsi ve aşağılık oyunlarla gerçekleşmedi. Allah bu millete de mert ve yiğit düşman nasip etsin. Kahpe, kaypak, hain, ihanet içerisinde sinsi değil. Onun için bu dönemki mücadele, tarihtekilerden çok daha zor.
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