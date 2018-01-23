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Sesini duyurdu

Oyuncu , sunucu sevgilisi ’ü darp edip tehditler yağdırdı. Genç kadın yardım çığlığı attı. Dayakçı sevgili hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı...

Sesini duyurdu
Oyuncu , sunucu sevgilisi Eda Pera Küçük'e şiddet uyguladı. Sevgilisine tehditler yağdırdı. Şiddet mağduru Küçük, koruma kararı çıkardı. Pancaroğlu'nun arkadaşları Deniz Evin ve İlker Durguner de Küçük'ü tehdit etmeye başladı. Sunucu ise "Ne olur sesimi duyun" diyerek sosyal medyadan yardım çığlığı attı. Bu paylaşım ve Küçük tarafından yapılan şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında dosya, Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Ancak Küçük uzlaşmayı kabul etmedi. Bunun üzerine şüpheliler Tolga Pancaroğlu ile arkadaşları hakkında iddianame düzenlendi. Pancaroğlu hakkında, 'tehdit', 'hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer şüpheliler Durguner ve Evin'in ise 'tehdit' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsi talep edildi.
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