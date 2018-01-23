Antalya'nın Aksu İlçesi'nde 85 yaşındaki Mehmet Çayır ve kızı Sabahat Büyükyıldız'ın (60) oturduğu 2 gözlü evi dün dumanlar sardı. Durumu fark eden mahalleli itfaiyeyi aradı. Bu sırada alevler evin bir odasının tamamını kapladı. Ekipler ise kısa sürede olay yerine ulaştı. Yangını kontrol altına aldı. Ancak evdeki her şeyin küle döndüğü anlaşıldı. Yanan eşyalarının yanında göz yaşları döken Büyükyıldız, "Hiçbir şeyim kalmadı. Hayatım boyunca kazandığım herşeyi kaybettim. Bir canımı kurtarabildim. Ne televizyonum kaldı ne de buzdolabım kaldı. Komşuya gitmiştim. Yangın elektrik kontağından çıkmış. Ayaklarım ağrıdığı için koşamadım. Evime misafir geldi sandım. Allah düşman başına vermesin. Çok üzülüyorum. Allah'ım yardım et" diye konuştu. Baba Mehmet Çayır ise, "Evimizde ne varsa kaybettik. Hayatımda ne kazandım ise hepsini kaybettim. Sıfıra çıktım" dedi.