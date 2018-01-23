Korniş takımları

Kayak severler, kış turizminin gözde merkezlerinden ErzurumPalandöken'e aktı. Kayak takımlarınıalanlar, soluğu pistlerde aldı. Kayak takımı alacak maddi gücü bulunmayan çocukların kayak aşkı ise sınır tanımadı. Çöplükten perde asmaya yarayan korniş ve PVC'ler bulan çocuklar, bu malzemelerle 3 saat yürüyerek Palandöken'e çıktı. Çocuklar, ayakkabılarının altına koydukları korniş ya da PVC'lerle kayak yapmanın keyfini çıkardı.
Çocuklar, "Kayak pistindeakranlarımızı kayak takımları ilegörünce kıskanıyoruz. Ama bizim dekornişlerimiz var" açıklamasını yaptı.
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