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takımları

Korniş takımları
Kayak severler, kış turizminin gözde merkezlerinden Erzurum Palandöken'e aktı. Kayak takımlarını alanlar, soluğu pistlerde aldı. Kayak takımı alacak maddi gücü bulunmayan çocukların kayak aşkı ise sınır tanımadı. Çöplükten perde asmaya yarayan korniş ve PVC'ler bulan çocuklar, bu malzemelerle 3 saat yürüyerek Palandöken'e çıktı. Çocuklar, ayakkabılarının altına koydukları ya da PVC'lerle kayak yapmanın keyfini çıkardı.


Çocuklar, "Kayak pistinde akranlarımızı kayak takımları ile görünce kıskanıyoruz. Ama bizim de kornişlerimiz var" açıklamasını yaptı.
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