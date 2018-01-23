İnce de aday

CHP'de Ümit Kocasakal'dan sonra Yalova Milletvekili Muharrem İnce de 36. Olağan kurultayda aday olacağını açıkladı. 3-4 Şubat'ta yapılacak kurultay için basın toplantısı düzenleyen İnce, Kılıçdaroğlu'na yüklendi. İnce, "Cumhurbaşkanı adayını belirlemek genel başkanının iki dudağı arasında olamaz. CHP Genel başkanı partiyi ben, ülkeyi başkası yönetsin diyemez. 36. Olağan Kurultayımızda CHP Genel Başkanlığına adayım. Adayım diyorum, çünkü CHP'de genel başkanlığa aday olunmaz, aday gösterilir. Benim de elimde yeterli sayıda imza olduğu için aday adayı değilim, aday gösterildim diyorum" dedi. İnce'nin basın toplantısına 10 milletvekili de katılarak destek verdi. İnce basın toplantısında Afrin'e Zeytin Dalı operasyonunu da değerlendirdi: Suriye Afrin'de ülkemizin geleceğini korumak amacıyla mücadele eden Silahlı Kuvvetlerimize, Mehmetçiklerimize, evlatlarımıza başarıları diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti kendisine içeriden ya da dışarıdan yapılacak her türlü terör saldırısı karşısında mücadele etmek zorundadır. Afrin'de yapılan da Fırat Kalkanı'nda yapılan da budur. Ordumuz kendi güvenliğimizi sağlamak için meşru bir mücadele içindedir. Suriye topraklarından Türkiye topraklarına havan saldırıları yapılıyorsa, terörist sızmalar oluyorsa Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı vardır ve bu hak uluslararası hukuka da uygundur.
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