Hesap makinesi

Diyarbakır'da yaşayan 10 yaşındaki Abdurrahman Cırık, üstün zekasıyla dikkat çekti. Nuhit-Neşe Cırık çifti, oğulları Abdurrahman'ın daha 5 yaşındayken sayılara olan ilgisini fark etti. Bunun üzerine Abdurrahman, ailesinin yönlendirmesiyle üstün zekalı ve yetenekli çocukların tespit edilerek eğitim gördüğü Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) sınavına girdi. Sınavın ardından Abdurrahman'ın üstün zekalı olduğu belirlendi. Bu sayede özel bir okulda burslu okuyan Abdurrahman, BİLSEM'deki eğitimine de devam etti. Kağıt ve kalem kullanmadan 10 basamaklı iki sayıyı 40 saniyede toplayan ve 10 basamaklı iki sayıyı 1 dakikada çarpan Abdurrahman, üstün zekasıyla herkesi etkiledi.



PİYANO ÇALMAYI DA ÖĞRENDİ

Küçük dahi, 5 yaşındayken ülke genelinde düzenlenen mental aritmetik yarışmasında 'Türkiye birincisi' seçildi. Abdurrahman ABD'de 2016 yılında düzenlenen ve 27 ülkeden 128 yarışmacının katıldığı 'Memoriad Las Vegas Dünya Beyin Olimpiyatları'nda 10. olarak başarısını tüm dünyaya ilan etti. Küçük dahi, sadece matematik değil müzik konusunda da çok yetenekliydi. Notaları müzik öğretmeninden öğrenen Abdurrahman, piyona çalmayı evde kendi kendine öğrendi.