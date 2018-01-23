Üstün zekalı 10 yaşındaki Abdurrahman, zihnini adeta hesap makinesi gibi kullanıyor. Kağıt kalem kullanmadan 10 basamaklı iki sayıyı 40 saniyede topluyor, 1 dakikada çarpıyor. Müthiş zekasıyla herkesi kendisine hayran bırakıyor
Diyarbakır'dayaşayan 10 yaşındaki AbdurrahmanCırık, üstün zekasıyla dikkat çekti. Nuhit-Neşe Cırık çifti, oğulları Abdurrahman'ın daha 5 yaşındayken sayılara olan ilgisini fark etti. Bunun üzerine Abdurrahman, ailesinin yönlendirmesiyle üstünzekalı ve yetenekli çocukların tespit edilerek eğitim gördüğü Bilimve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) sınavına girdi. Sınavın ardından Abdurrahman'ın üstün zekalı olduğu belirlendi. Bu sayede özel bir okulda burslu okuyan Abdurrahman, BİLSEM'deki eğitimine de devam etti. Kağıt ve kalem kullanmadan 10 basamaklı iki sayıyı 40 saniyede toplayan ve 10 basamaklı iki sayıyı 1 dakikada çarpan Abdurrahman, üstünzekasıyla herkesi etkiledi.
PİYANO ÇALMAYI DA ÖĞRENDİ Küçük dahi, 5 yaşındayken ülkegenelinde düzenlenen mentalaritmetik yarışmasında 'Türkiyebirincisi' seçildi. AbdurrahmanABD'de 2016 yılında düzenlenenve 27 ülkeden 128 yarışmacınınkatıldığı 'Memoriad Las VegasDünya Beyin Olimpiyatları'nda10. olarak başarısını tüm dünyayailan etti. Küçük dahi, sadecematematik değil müzik konusundada çok yetenekliydi. Notalarımüzik öğretmeninden öğrenenAbdurrahman, piyona çalmayı evdekendi kendine öğrendi.
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