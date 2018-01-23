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ile Trump görüşecek

Dışişleri Bakanı , Trump'ın ile görüşmek istediğini ve görüşmenin yarın gerçekleşeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüşecek

"Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu dışişleri bakanları toplantısına katılmak için Paris'te bulunan , önemli bir açıklama yaptı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ, TRUMP'LA GÖRÜŞECEK"
Çavuşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada "Yarın iki başkan da telefonda görüşecek. Sayın Trump, Cumhurbaşkanımız ile görüşmek istiyor. Saati de belli oldu" dedi.

ZEYTİN DALI HAREKATI SONRASI İLK TEMAS
Yarın gerçekleşecek görüşme ayrı bir önem arz ediyor. Öyle ki TSK, geçtiğimiz Cumartesi günü Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'i ABD'nin destek verdiği terör örgütü YPG'den temizlemek için Zeytin Dalı Harekatı adı verilen operasyona başlamıştı.

"O BANA DÖNMEDEN BEN ONA DÖNMEM" DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı , geçtiğimiz hafta AK Parti Grup Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Trump için "Ben henüz kendisini aramayı düşünmüyorum. Daha önce konuştuk. O bana dönecekti. O bana dönmediği sürece ben ona dönmem"ifadelerini kullanmıştı.

2 AY SONRA İLK GÖRÜŞME
Öte yandan ikili arasındaki son telefon görüşmesi tam 2 ay önce 24 Kasım 2017'de gerçekleşmişti
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  • 23 Ocak 2018, Salı 19:29
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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vefa vefa

son osmanlı! benim kalbimden geçenleri fazlası ile dünya ya haykıran reise minnettarım.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 23.01.2018 21:53
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