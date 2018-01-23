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Bunu yapan insan olamaz

Yaşlı adam, baygın köpeği, araçların ezmesi için yola attı. Olayın ardından gözaltına alındı

Bunu yapan insan olamaz
Giresun'dan gelen haber, vicdanları yaraladı. Yaşlı bir adam, bacağından tutarak sürüklediği baygın köpeği, araçların ezmesi için Karadeniz Sahil Yolu'na attı. Bu sırada üst geçitte cep telefonuyla çevreyi görüntüleyen 2 arkadaş, geçidin altındaki adamı kameraya aldı. Skandal anlara ait görüntüler, hayvanseverleri ayaklandırdı.


Baygın haldeki köpeği yola atan kişinin kimliği, güvenlik kameralarından saptandı. Gözaltına alınan 62 yaşındaki B.U., olay esnasında alkollü olduğunu ve ne yaptığını hatırlamadığını anlattı. Şahsın GBT sorgusunda geçmişe dönük sabıka kaydı da çıktı.
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