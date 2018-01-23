Bunu yapan insan olamaz

Giresun'dan gelen haber, vicdanları yaraladı. Yaşlı bir adam, bacağından tutarak sürüklediği baygın köpeği, araçların ezmesi için KaradenizSahil Yolu'na attı. Bu sırada üst geçitte cep telefonuyla çevreyi görüntüleyen 2 arkadaş, geçidin altındaki adamı kameraya aldı. Skandal anlara ait görüntüler, hayvanseverleri ayaklandırdı.
Baygın haldeki köpeği yolaatan kişinin kimliği, güvenlikkameralarından saptandı. Gözaltına alınan 62 yaşındakiB.U., olay esnasında alkollü olduğunu ve ne yaptığını hatırlamadığını anlattı. ŞahsınGBT sorgusunda geçmişedönük sabıka kaydı da çıktı.
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