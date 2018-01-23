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Yol Durumu
  1. Foto-yalan
  2. Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bilgi aldı

Bayrak harekatı

Bu millet gücünü destanlardan aldı. Tarihimizin her döneminde şanlı zaferler vardı. Şimdi sıra 'ndaydı. Mehmetçik cephede, vatandaş memleketinde Ay-Yıldız'a sarıldı. 'den 'a kadar her yer Türk bayraklarıyla donatıldı. Askerlerimize destek mesajları yağdı. Kışlaların kapısında ise "Bizi de askere alın" diyen yürekler vardı.

Bayrak harekatı
Zeytin Dalı Harekatı, 4'üncü gününe girdi. Kahraman Türk askeri, terör örgütü PYD/PKK'ya büyük darbe indirdi. Hainleri tek tek temizledi. Operasyon dört koldan devam ederken, vatandaş da kahraman askerlerimize destek verdi. Vatandaşlar, 'den 'a kadar her yere Türk bayrakları asıp Mehmetçik'e selam gönderdi.

SON TERÖRİST BİTENE KADAR
HATAY'da denetlemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "'nda en son terörist bölgemizde etkisiz hale getirilinceye kadar harekat devam edecek" dedi.

AB DE ÇOK ENDİŞELİYMİŞ
ABD'nin "endişeliyiz" açıklamasından sonra harekatın ilk iki gününde sessiz kalan Avrupa Birliği de açıklama yaptı. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, gelişmelerden çok endişeli olduklarını söyledi.


Hatay sınırında yaşayan çocuklar, ellerine Türk bayraklarını alıp operasyona giden askerlerimizi uğurladı.


AKSARAY


ADIYAMAN


İSTANBUL


MANİSA
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