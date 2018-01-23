Bayrak harekatı

SON TERÖRİST BİTENE KADAR
HATAY'da denetlemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Zeytin Dalı Harekatı'nda en son terörist bölgemizde etkisiz hale getirilinceye kadar harekat devam edecek" dedi.
AB DE ÇOK ENDİŞELİYMİŞ
ABD'nin "endişeliyiz" açıklamasından sonra harekatın ilk iki gününde sessiz kalan Avrupa Birliği de açıklama yaptı. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, gelişmelerden çok endişeli olduklarını söyledi.
Hatay sınırında yaşayan çocuklar, ellerine Türk bayraklarını alıp operasyona giden askerlerimizi uğurladı.
AKSARAY
ADIYAMAN
İSTANBUL
MANİSA
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