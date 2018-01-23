Bay ve bayan İzmir

İzmir'de yaşayan tıbbi mümessil SüleymanEroğlu, 25 yaşındayken adını ve soyadını değiştirmekistedi. Mahkemeye gitti. İsmini Çınar İzmirolarak değiştirdi. 4 yıl sonra ise doktor Arzu Gülerile evlendi. Çifte, o günden sonra herkes, "Bayİzmir, Bayan İzmir" diyerek seslendi. Adını vesoyadını değiştirmek için adliye sarayına gittiğisırada, dilekçesini yazan arzuhalci ile ilginç birdiyalog yaşadıklarını ifade eden Çınar İzmir "İsmimideğiştirmeye karar verdiğimde arzuhalciye gidipbir dilekçe yazdırdım. Arzuhalci bana, 'Benimsoyadım Çınar, kızımın ismi ise İzmir' deyinceçok şaşırmıştım. Anne tarafım Rizeli, baba tarafımSelanikli. Ailecek İzmir'i çok seviyoruz" dedi.
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