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Bay ve bayan

Bay ve bayan İzmir
İzmir'de yaşayan tıbbi mümessil Süleyman Eroğlu, 25 yaşındayken adını ve soyadını değiştirmek istedi. Mahkemeye gitti. İsmini Çınar İzmir olarak değiştirdi. 4 yıl sonra ise doktor Arzu Güler ile evlendi. Çifte, o günden sonra herkes, "Bay İzmir, Bayan İzmir" diyerek seslendi. Adını ve soyadını değiştirmek için adliye sarayına gittiği sırada, dilekçesini yazan arzuhalci ile ilginç bir diyalog yaşadıklarını ifade eden Çınar "İsmimi değiştirmeye karar verdiğimde arzuhalciye gidip bir dilekçe yazdırdım. Arzuhalci bana, 'Benim soyadım Çınar, kızımın ismi ise İzmir' deyince çok şaşırmıştım. Anne tarafım Rizeli, baba tarafım Selanikli. Ailecek İzmir'i çok seviyoruz" dedi.
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