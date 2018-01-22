 ;
Yol Durumu
  1. Doktora bak!
  2. Dayağa 15 ay!

Uçurumda mucize

Uçurumda mucize
Düzce'de dün, Umut Ç.'in kullandığı pat pat diye adlandırılan tarım aracı, tekerleğinde meydana gelen arıza sonrasında kontrolden çıktı. Yolun kenarında bulunan yaklaşık 30 metre yükseklikteki uçurumdan dereye yuvarlandı. Araçta maddi hasar meydana gelirken kaza sırasında araç içerisinde bulunan sürücü Umut Ç. ve yeğeni S.Ç'nin burnu bile kanamadı.
Etiketler:
  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar