Suç vitrini

Adana polisi, 12 Ocak'ta "fuhuş vaadiyledolandırıcılık" suçlarına karışan 'Cono Aşireti'ne yönelik operasyon düğmesine bastı. 46 kişi gözaltına alındı. Polis şüphelilerden LeventD.'yi ve 14 yaşındaki kızı Ş.D.'yi evlerinde bulamadı. Kapının girişindeki vitrinin ayna kısmının daha geniş olduğunu fark eden polis, kulağını vitrine dayadı. İçeriden nefes sesi geldiğini duyan ekipler, daha sonra vitrinin kapağını açtı. Vitrindekigizli bölmeden LeventD. ve kızı çıktı. Baba tutuklanırken, kızı ev hapsine alındı. Şüpheli baba kızın saklandığı vitrin tanıdıktı.
Çünkü polis aynı vitrinde 10 yıl önce de Levent D.'nin nikahsız eşi Güllü G.'yi yakalamıştı. Başta "fuhuş vaadiyle gasp" olmak üzere 65 ayrı suçtan aranan Güllü G., Levent D. ve kızı gibi gizli bölmeye saklanmış ve polis operasyonuyla vitrinin içinden çıkarılmıştı. Polis 10 yıl önce de 10 yıl sonra da 'Cono'ların vitrin oyununu yutmadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.