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Suç vitrini

65 suçtan aranan Güllü G., 10 yıl önce evindeki vitrinin içindeki gizli bölmeden çıktı. 10 yıl sonra kadının kocası ve kızı da aynı yerde, aynı suçtan yakalandı

Suç vitrini
Adana polisi, 12 Ocak'ta "fuhuş vaadiyle dolandırıcılık" suçlarına karışan 'Cono Aşireti'ne yönelik operasyon düğmesine bastı. 46 kişi gözaltına alındı. Polis şüphelilerden Levent D.'yi ve 14 yaşındaki kızı Ş.D.'yi evlerinde bulamadı. Kapının girişindeki vitrinin ayna kısmının daha geniş olduğunu fark eden polis, kulağını vitrine dayadı. İçeriden nefes sesi geldiğini duyan ekipler, daha sonra vitrinin kapağını açtı. Vitrindeki gizli bölmeden Levent D. ve kızı çıktı. Baba tutuklanırken, kızı ev hapsine alındı. Şüpheli baba kızın saklandığı vitrin tanıdıktı.


Çünkü polis aynı vitrinde 10 yıl önce de Levent D.'nin nikahsız eşi Güllü G.'yi yakalamıştı. Başta "fuhuş vaadiyle gasp" olmak üzere 65 ayrı suçtan aranan Güllü G., Levent D. ve kızı gibi gizli bölmeye saklanmış ve polis operasyonuyla vitrinin içinden çıkarılmıştı. Polis 10 yıl önce de 10 yıl sonra da 'Cono'ların vitrin oyununu yutmadı.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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