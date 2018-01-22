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çatışma !

’de yapan 2 sürücü karakola gitti. Taraflar uzlaşamadı, çatışma çıktı. İşadamının oğlu öldü, 2 kişi de yaralandı...

Kaza çatışma cinayet!
Kocaeli'de tanınmış işadamlarından Yavuz Öztürk'ün oğlu olan Furkan Öztürk'ün (25) kullandığı otomobil ile oto yıkama dükkanı işleten Hüseyin Çelik'in (31) aracı, trafikte birbirine sürtündü. Tartışan ikili soluğu karakolda aldı. Çıkışta yine kavga çıktı. Üzerinde taşıdığı tabancayı çıkaran Çelik, Öztürk'e kurşun yağdırdıktan sonra kaçmaya başladı. Öztürk'ün yanında bulunan 3 arkadaşı da Çelik'in peşine düştü. Polis merkezinin yaklaşık 50 metre ilerisinde çıkan ikinci çatışmada, oto yıkamacı da vurularak ağır yaralandı. Furkan Öztürk yaşamını yitirirken, Hüseyin Çelik ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından iki tarafın yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı. Kaçan zanlılar aranıyor.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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