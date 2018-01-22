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Haciz dayağı

’da icra müdür yardımcısı Murtaza Keçebaş ile avukat Funda Demir, haciz için gittikleri evde darp edildi. İkili soluğu karakolda aldı

Haciz dayağı
Görev başındaki memur ve avukat dövülüp, silahla tehdit edildi. Olay 'da meydana geldi. Gazipaşa Adliyesi İcra Müdür Yardımcısı Murtaza Keçebaş ile avukat Funda Demir, geçen perşembe günü haciz işlemini gerçekleştirmek üzere Ali K.'nin evine gitti. Ali K. ve arkadaşı Erkan Ö., ikiliyi dövüp silahla tehdit etti. Murtaza Keçebaş ve Funda Demir, şikayetçi oldu. Keçebaş, "Hastanede 3 gün 'iş göremez' raporu verildi. Yaşananlar ve mağduriyetin giderilmesi açısından özellikle adaletin bir an önce tecelli etmesi açısından suçluların yakalanmasını talep ediyorum" dedi. Demir ise "Soruşturma işlemlerinin geç yürütülmesinden dolayı gerçekten psikolojim kötü, gerekli desteği almamaktayım. Bu olayın Gazipaşa ilçesinde ilk kez yaşanması sebebiyle önemine binaen olayların hızlandırılması gerekirken aksine olaydan 24 saat sonra yakalanma kararı çıkarılması tarafımca üzücü bulunmuştur. Şüphelilerin yakalanmamış olması, koruma talep etmeme rağmen beni tedirgin etmektedir. Şüphelilerin bir an önce yakalanarak, adalete teslim edilmesini istiyor
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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