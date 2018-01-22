Haciz dayağı

Görev başındaki memur ve avukat dövülüp, silahla tehdit edildi. Olay Antalya'da meydana geldi. Gazipaşa Adliyesi İcra Müdür YardımcısıMurtaza Keçebaş ile avukat FundaDemir, geçen perşembe günü haciz işlemini gerçekleştirmek üzere Ali K.'nin evine gitti. Ali K. ve arkadaşı Erkan Ö., ikiliyi dövüp silahla tehdit etti. Murtaza Keçebaş ve Funda Demir, şikayetçi oldu. Keçebaş, "Hastanede 3 gün 'iş göremez' raporu verildi. Yaşananlar vemağduriyetin giderilmesiaçısındanözellikle adaletinbir an önce tecellietmesi açısındansuçluların yakalanmasınıtalep ediyorum" dedi. Demir ise "Soruşturma işlemlerinin geç yürütülmesinden dolayı gerçekten psikolojim kötü, gerekli desteği almamaktayım. Bu olayın Gazipaşa ilçesinde ilk kez yaşanması sebebiyle önemine binaen olayların hızlandırılması gerekirken aksine olaydan 24saat sonra yakalanmakararı çıkarılmasıtarafımca üzücübulunmuştur. Şüphelilerin yakalanmamış olması, koruma talep etmeme rağmen beni tedirgin etmektedir. Şüphelilerin bir an önce yakalanarak, adalete teslim edilmesini istiyor
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