Gözü 'kar'a hakim!

Kahramanmaraş'ın Andırın Adliyesi hakimlerinden Büşra Nur Bağdır, adalet için harekete geçti. Kadın hakim, Çığşar Mahallesi'nde yapılacak kamulaştırmayla ilgili davaya devam etti. Bağdır, kamulaştırılacak arsa üzerindeki ağaçların tespiti için keşif kararı verdi. Daha sonra personeliyle birlikte mahalleye gitmek istedi. Genç hakime, yolun kar nedeniyle kapalı olduğu söylendi. Ancak Bağdır, "Adalet gecikmez" diyerek keşfe gideceğini belirtti. Bunun üzerine Andırın Belediyesi ile irtibata geçildi. Greyderler yolu açarken, Bağdır da personeli ve jandarmayla iş makinesini takip etti. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi bulduğu mahalleye ekiplerin yardımıyla ulaşan Bağdır, keşfi gerçekleştirdi. Hakim Bağdır, yolu açan ekiplere teşekkür etti.