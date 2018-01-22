Gözü 'kar'a hakim!

Kahramanmaraş'ınAndırın Adliyesihakimlerinden BüşraNur Bağdır, adalet içinharekete geçti. Kadın hakim,Çığşar Mahallesi'ndeyapılacak kamulaştırmaylailgili davaya devam etti.Bağdır, kamulaştırılacakarsa üzerindeki ağaçlarıntespiti için keşif kararı verdi.Daha sonra personeliylebirlikte mahalleye gitmekistedi. Genç hakime, yolunkar nedeniyle kapalı olduğusöylendi. Ancak Bağdır,"Adalet gecikmez" diyerekkeşfe gideceğini belirtti.Bunun üzerine AndırınBelediyesi ile irtibata geçildi.Greyderler yolu açarken,Bağdır da personeli vejandarmayla iş makinesinitakip etti. Kar kalınlığınınyer yer 50 santimetreyibulduğu mahalleye ekiplerinyardımıyla ulaşan Bağdır,keşfi gerçekleştirdi. HakimBağdır, yolu açan ekiplereteşekkür etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.