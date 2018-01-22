Fuhuş görünümlü gasp

Tır sürücüsü dehşeti yaşadı. Olay dün Adana'da meydana geldi. Haydar E. (44) TIR ile yola çıktı. Otoyol köprüsününaltında bir kadının elkaldırdığını gördü. Aracıhemen durdurdu. Kadın fuhuş yapmak istediğini söyledi. Haydar E. kabul etti. Bu sırada arkadan bir deerkek gelip araca bindi,sürücünün paralarını vecep telefonunu istedi.
SALDIRGANA DİRENDİ
Ancak Haydar E. direndi. Şüpheli adamı bacağından bıçakladı. Cep telefonunu alıp kaçtı. Kanlar içinde kalan Haydar E. polisi aradı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Emniyet güçleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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