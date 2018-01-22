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Fuhuş görünümlü gasp

’da otoyolda bir kadının “fuhuş vaadiyle” durdurduğu TIR sürücüsü, tuzağa düştü. Erkek tarafından gasp edildi

Fuhuş görünümlü gasp
Tır sürücüsü dehşeti yaşadı. Olay dün 'da meydana geldi. Haydar E. (44) TIR ile yola çıktı. Otoyol köprüsünün altında bir kadının el kaldırdığını gördü. Aracı hemen durdurdu. Kadın fuhuş yapmak istediğini söyledi. Haydar E. kabul etti. Bu sırada arkadan bir de erkek gelip araca bindi, sürücünün paralarını ve cep telefonunu istedi.

SALDIRGANA DİRENDİ
Ancak Haydar E. direndi. Şüpheli adamı bacağından bıçakladı. Cep telefonunu alıp kaçtı. Kanlar içinde kalan Haydar E. polisi aradı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Emniyet güçleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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