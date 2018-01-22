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Ezer geçeriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Zeytin Dalı Operasyonu’nu değerlendirdi. “Bu bir milli mücadeledir. Burada karşımıza kim çıkarsa ezer geçeriz” dedi

Ezer geçeriz
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bursa'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı hastane alanında kendisini bekleyen on binlerce kişiye hitap etti. Zeytin Dalı Operasyonu'nu değerlendiren Erdoğan, "Dedim ya, onlar kaçacak, Mehmetçiğim, bizler hep birlikte kovalayacağız" dedi. Erdoğan, daha sonra katıldığı AK Parti İl Kadın Kolları Kongresi'nde de şunları söyledi: "Bu PKK, PYD, YPG; evelallah ülkemizde bunların hiçbir tanesi kalmayıncaya dek işini bitireceğiz. Sadece uzaktan atıp tutarak, bizim arkamızda Amerika var, bize silahları gönderiyor diyerek, siz Türkiye ile Türk milleti ile baş edemezsiniz bunu böyle bilesiniz. Çıkmış HDP'nin, çıkmış KCK'nın terör örgütü temsilcileri, Kürt vatandaşlarımı meydanlara çağırıyor. Buradan söylüyorum, sakın ha bu çağrıya uyup da meydanlara çıkma yanlışına düşenler olursa bedelini çok ağır öderler. Zira bu bir milli mücadeledir. Burada karşımıza kim çıkarsa çıksın ezer geçeriz. Buradan taviz yok. Burada en ufak esneklik yok. Gereği neyse bunu yaparız. Burada, ana muhalefetin başındaki zat onlara destek veriyor diye bu dolduruşa gelirlerse yine aldanırlar. 'Kan dökülmesini istemiyoruz' diyor. Sen ne diyorsun? Böyle bir süreç başladığı zaman, burada şehadet de, gazi de olur, burada kan da olur."

BAHÇELİ'DEN DESTEK TELEFONU
Genel Başkanı , Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Afrin operasyonu için destek verdi. Bahçeli, gerçekleştirilen operasyonun son derece önemli olduğuna dikkati çekti. Erdoğan'da duyarlılığından ötürü Bahçeli'ye teşekkür etti.

ZEYTİN DALI'NIN ŞİFRELERİ
1-Sivil hedefler korunacak. Terör noktaları yok edilecek.
2-Bölgede DEAŞ unsurları da var. Onlar da vuruluyor.
3-Teröristlere yapılacak her lojistik destek de vurulacak.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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