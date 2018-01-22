Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bursa'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı hastane alanında kendisini bekleyen on binlerce kişiye hitap etti. Zeytin Dalı Operasyonu'nu değerlendiren Erdoğan, "Dedim ya, onlar kaçacak, Mehmetçiğim, bizler hep birlikte kovalayacağız" dedi. Erdoğan, daha sonra katıldığı AK Parti İl Kadın Kolları Kongresi'nde de şunları söyledi: "Bu PKK, PYD, YPG;evelallah ülkemizde bunlarınhiçbir tanesi kalmayıncayadek işini bitireceğiz. Sadeceuzaktan atıp tutarak, bizimarkamızda Amerikavar, bize silahlarıgönderiyor diyerek, sizTürkiye ile Türk milletiile baş edemezsinizbunu böyle bilesiniz. Çıkmış HDP'nin, çıkmış KCK'nın terör örgütü temsilcileri, Kürt vatandaşlarımı meydanlara çağırıyor. Buradan söylüyorum,sakın ha bu çağrıya uyup dameydanlara çıkma yanlışınadüşenler olursa bedelini çokağır öderler. Zira bu bir millimücadeledir. Burada karşımızakim çıkarsa çıksın ezer geçeriz. Buradan taviz yok. Burada en ufak esneklik yok. Gereği neyse bunu yaparız. Burada, anamuhalefetin başındaki zatonlara destek veriyor diyebu dolduruşa gelirlerse yinealdanırlar. 'Kan dökülmesiniistemiyoruz' diyor. Sen nediyorsun? Böyle bir süreçbaşladığı zaman, buradaşehadet de, gazi de olur,burada kan daolur."
BAHÇELİ'DENDESTEKTELEFONU MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Afrin operasyonu için destek verdi. Bahçeli, gerçekleştirilen operasyonun son derece önemli olduğuna dikkati çekti. Erdoğan'da duyarlılığından ötürü Bahçeli'ye teşekkür etti.
ZEYTİNDALI'NINŞİFRELERİ
1-Sivil hedefler korunacak. Terör noktaları yok edilecek.
2-Bölgede DEAŞ unsurları da var. Onlar da vuruluyor.
3-Teröristlere yapılacak her lojistik destek de vurulacak.
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