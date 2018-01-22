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Dört koldan imha

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı’nın ikinci gününde kara harekatı başlattı.​ ’de yuvalanan teröristlere ölüm yağdırdı​.

Dört koldan imha
, dün sabah saat11.05'te tanklar eşliğinde sınırı geçti. ÖSO güçleri de arazide Mehmetçiğe yol gösterdi.

Birliklerimiz akşama kadar 5 kilometre derinliğe girdi. 9 köyü YPG'li teröristlerden temizledi. Bayrağımızı göndere çekti.

Jetlerimiz operasyona havadan destek verdi. 2 günde toplam 153 hedefi imha etti. Fırtına obüsleri de terör mevzilerini ezdi.

Şaşkına dönen PKK/KCK/ PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristler, hiç direnç gösteremedi. Sivillerin arasına gizlendi.

MİT'TEN ANLIK İSTİHBARAT
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da operasyona tüm gücüyle destek verdi. ÖSO birliklerini koordine etti.

İmha edilen hedefleri tek tek belirledi. kent merkezinden anlık bilgi ve görüntüleri de 'ya iletti.

72 ŞEHİDİN ANISINA 72 UÇAK
Türkiye, önceki gün 72 uçakla operasyon başlattı. Dünyayı kıskandırdı. Harekatın, Fırat Kalkanı'nda şehit düşen 72 kahramanın anısına yapıldığı anlaşıldı.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Mahmut Mahmut

Allah Mehmetçiklerimizin zaferlerini daim eylesin.

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evet0
hayır0
cevapla 22.01.2018 09:43
cengiz cengiz

ey sezgin beeey daha cok ağleceksin cok dursen daha yeni başladık ALLAH devletimize güc kuvvet versin ordumuza güc kuvvet versin AMİN AMİN AMİN :

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.01.2018 02:42
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