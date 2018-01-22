Doktora bak!

Anestezi Uzmanı Dr. Emine G., ekiplerin ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yapılan testte 1.57 promil alkollü çıktı. ‘Bir gün polis ameliyat için gelirse ne yapacağımı çok iyi biliyorum’ diyerek tehditler yağdırdı
Alkollükadındoktor,skandala imza attı.Olay, Antalya'nınMuratpaşaİlçesi'nde öncekigün sabahakarşı yaşandı.Maddi hasarlı trafikkazasına müdahaleeden Antalya polisi,kaza riskine karşıSinanoğlu Caddesi'nitrafiğe kapattı. Ekipler,bu sırada ikazlarauymayan ve içinde2 kadının bulunduğuotomobile "Dur"anonsu yaptı. Kadınsürücü ise yola devamederek uyarıyı dikkatealmadı. Kendisine engelolmak isteyen trafikpolisinin üzerine aracınısüren kadın, yoldakibariyerleri aşamadığı içindurmak zorunda kaldı.Trafik polisleri tarafındanotomobilden indirilensürücünün AkdenizÜniversitesi AnesteziBilim Dalı AraştırmaGörevlisi Dr. Emine G.olduğu anlaşıldı.
EHLİYETİ ALINDI
Doktor Emine G. alkoltesti yapmak isteyen polislereçıkıştı. Güvenlik güçlerine uzunsüre hakaret eden ve belgelerinivermek istemeyen Emine G., "Ben doktorumtamam mı?" diye bağırmaya başladı. Gençdoktor, daha sonra tartıştığı polislere "Birgün polis memuru, ameliyat için gelirsene yapacağımı çok iyi biliyorum. Siz, insandeğilsiniz. Biz, devlet memuruyuz" diyerektehditler yağdırdı.Bu sırada, yanındaki arkadaşınınsakinleştirmeye çalıştığı Emine G.'nin polisleyaşadığı tartışma, çevredekiler tarafındankayda alındı. Yapılan ölçümde 1.57 promilalkollü çıkan ve 6 ay süreyle ehliyetine elkonulan Emine G.'ye "alkollü halde araçkullanmaktan" bin lira para cezası yazıldı.Dr. Emine G.'nin kullandığı aracın da babasınaait olduğu ortaya çıktı.
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Diplomasi elinden alinmali. Böyle bir sözde alkolik doktora memleketin ihtiyaci yok. Utanmaza bak bir de meslegiyle tehdit ediyor. Senin ettigin yemininde doktorlugunun da ben...
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