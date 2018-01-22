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Doktora bak!

Anestezi Uzmanı Dr. Emine G., ekiplerin ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yapılan testte 1.57 promil alkollü çıktı. ‘Bir gün polis ameliyat için gelirse ne yapacağımı çok iyi biliyorum’ diyerek tehditler yağdırdı

Doktora bak!
Alkollü kadın doktor, skandala imza attı. Olay, Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nde önceki gün sabaha karşı yaşandı. Maddi hasarlı trafik kazasına müdahale eden Antalya polisi, kaza riskine karşı Sinanoğlu Caddesi'ni trafiğe kapattı. Ekipler, bu sırada ikazlara uymayan ve içinde 2 kadının bulunduğu otomobile "Dur" anonsu yaptı. Kadın sürücü ise yola devam ederek uyarıyı dikkate almadı. Kendisine engel olmak isteyen trafik polisinin üzerine aracını süren kadın, yoldaki bariyerleri aşamadığı için durmak zorunda kaldı. Trafik polisleri tarafından otomobilden indirilen sürücünün Akdeniz Üniversitesi Anestezi Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Emine G. olduğu anlaşıldı.


EHLİYETİ ALINDI
Doktor Emine G. alkol testi yapmak isteyen polislere çıkıştı. Güvenlik güçlerine uzun süre hakaret eden ve belgelerini vermek istemeyen Emine G., "Ben doktorum tamam mı?" diye bağırmaya başladı. Genç doktor, daha sonra tartıştığı polislere "Bir gün polis memuru, ameliyat için gelirse ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Siz, insan değilsiniz. Biz, devlet memuruyuz" diyerek tehditler yağdırdı. Bu sırada, yanındaki arkadaşının sakinleştirmeye çalıştığı Emine G.'nin polisle yaşadığı tartışma, çevredekiler tarafından kayda alındı. Yapılan ölçümde 1.57 promil alkollü çıkan ve 6 ay süreyle ehliyetine el konulan Emine G.'ye "alkollü halde araç kullanmaktan" bin lira para cezası yazıldı. Dr. Emine G.'nin kullandığı aracın da babasına ait olduğu ortaya çıktı.
Etiketler:
  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Osman Osman

Diplomasi elinden alinmali. Böyle bir sözde alkolik doktora memleketin ihtiyaci yok. Utanmaza bak bir de meslegiyle tehdit ediyor. Senin ettigin yemininde doktorlugunun da ben...

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 22.01.2018 09:23
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