 ;
Yol Durumu
  1. Savaştıklarımız teröristler değil, ABD ve İsrail’dir
  2. İçimiz ısındı

Dersimiz insanlık!

Dersimiz insanlık!
Antalya Manavgat'ta yaşayan öğrenci Altan Pakdil, geçtiğimiz gün otogara gitmek için minibüse bindi. Oturduğu koltuğun önünde içerisinde 10 bin liranın bulunduğu bir kadın cüzdanı fark etti. Araçtan iner inmez karakola gitti. Bu sırada Özbek turistler Elena ve Park Ten, konakladıkları otelin yönetimine cüzdanlarını kaybettiklerini söyledi. Görevlilerin iletişime geçtiği polis, cüzdanın karakolda olduğunu belirtti. Cüzdanlarını Pakdil'den alan Ten çifti, "Böyle bir olayı yaşayacağımıza asla inanmazdık" dedi. Yaptığı hareketle herkesin takdirini kazanan Pakdil, "Ben vatandaşlık görevimi yaptım" dedi.
Etiketler:
  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar