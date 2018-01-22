Dersimiz insanlık!

Antalya Manavgat'ta yaşayan öğrenci Altan Pakdil, geçtiğimiz gün otogara gitmek için minibüse bindi. Oturduğu koltuğunönünde içerisinde 10 bin liranınbulunduğu bir kadın cüzdanıfark etti. Araçtan iner inmez karakola gitti. Bu sırada Özbek turistler Elena ve Park Ten, konakladıkları otelin yönetimine cüzdanlarını kaybettiklerini söyledi. Görevlilerin iletişime geçtiği polis, cüzdanın karakolda olduğunu belirtti. Cüzdanlarını Pakdil'den alan Ten çifti, "Böyle bir olayı yaşayacağımıza asla inanmazdık" dedi. Yaptığı hareketleherkesin takdirini kazananPakdil, "Ben vatandaşlık görevimiyaptım" dedi.
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