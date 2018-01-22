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hortumcusu

Benzin hortumcusu
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nda şoför olarak çalışan Kadir G.'nin (34), araçların yakıtını hortumla çekerek şahsi aracında kullandığı saptandı. Skandal yargıya taşındı. Şoför Kadir G. hakkında "zimmet" suçundan dava açıldı.


Dilek YAMAN
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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