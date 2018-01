Bebek değil böbrek!

Trabzon'da oturan ev kadını 2 çocuk annesi Sabriye Çelik, 15 yıl önce karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Polikistik böbrek (PKBH) hastası olduğu belirlendi. Tam 15 yıl boyunca hastalığıyla mücadele etti. Ancak son günlerde tedaviler yetmedi. Doktorlar, "Ya diyalize gireceksin ya da nakil olacaksın" dedi. Bunun üzerine böbrek nakli olmaya karar veren Sabriye Çelik, 26 yıllık hayat arkadaşı Çetin Çelik'le (51) Antalya'da özel bir hastaneye gitti. Hastanenin organ nakli bölüm başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş, yaptığı tetkiklerde Sabriye Çelik'in böbreklerinin boyutunun normalin çok üstünde olduğunu tespit etti. Muayenede Çelik'in böbreklerinin her birinin yaklaşık 40 santimetre olduğu ve diğer iç organları sıkıştırdığı da belirlendi. Çelik'in her iki böbreği başarılı bir operasyonla alınırken, olarak çalışan eşi Çetin Çelik'ten alınan böbrek de nakledildi. Prof. Dr. Alper Demirbaş, normal bir böbreğin 100 gram ağırlığında ve yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda olduğunu söyledi. Sabriye Çelik'in böbreklerinin ise her birinin yaklaşık 40 santimetre boyunda, toplam ağırlıklarının 11.5 kilo olduğunu belirtti. Sabriye Çelik, "9 aylık hamile gibi karnım vardı. Böyle bir vücuda dönüşmem bir mucize" diye konuştu.