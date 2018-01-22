Aşk eritti

Ankara'da kuyumculuk yapan Fatih Polat (40) 173 kiloya kadar çıktı. Aşırı kilosu hayatına engel olmaya başladı. Öyle ki, bu yüzden sevdiği kadına bile açılamadı. Zayıflama kararı aldı. Obezite ameliyatıyla, 14 ayda 100 kilo vererek sağlığına kavuştu. Aşırı kiloları nedeniyle sevdiği kıza bir türlü evlenme teklif edemeyen genç adam, şimdi dünyaevine gireceği günün hayalini kurmaya başladı.
AYAĞI DA KÜÇÜLDÜ
Yıllarca kabus gibi bir yaşantısının olduğunu belirten Polat, "Birini sevdim ama uzaktan. Diyetle bir miktar kilo verdiğim dönemlerde özgüvenim yerine gelir gibi oluyordu, tam ben duygularımı ifade edeceğim zaman ise kilolarım bir anda özgüvenimin önüne geçiyordu, vazgeçiyordum. Yıllarca kabus gibi bir yaşantım oldu. 73 kiloyadüştüm. Ayakkabı numarambile 46'dan 42'ye geriledi. Ve her şey bir tarafa bugünlerde sevdiğim insana duygularımı ifade etmek için hazırlık yapıyorum. O özel insanla evlenip yuvakurmak en büyük hayalim" diye konuştu.
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obezite ameliyatı olduktan sonra azim olmasada olur :p
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