Amerikan oyunu!

Bu kadarına da pes dedirtecek dolandırıcılık olayı Kayseri'nin Gesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Döndü ve Muzaffer Arkalı çiftinin dün öğle saatlerinde zili çaldı. Kapıyı açan Döndü Arkalı, karşısındaki kişi Amerika'da yaşayan oğlunun yanından geldiğini söyleyince içeri davet etti. Daha sonra yaşananları anlatan kadın, "Kapı çaldı, 'BenAmerika'daki oğlun Oktay'ın yanındangeldim, sizi görmemi istedi'diyerek içeri girdi.
KAMERALARA YANSIDI
'Bende dolar var, arabam yolda kaldı' dedi. Benden su istedi, vermek için mutfağa geldim. Eşim de para vermiş, çıkmış gitmiş" dedi. Muzaffer Arkalı ise polise durumu bildirdiklerini ifade ederek, "Oktay'ın yanından geliyorum, arabam yolda kaldı deyince para verdim. İçeri girdiktensonra istediğini yapabilirdi" diye konuştu. Öte yandan dolandırıcı olduğu iddia edilen şahsın binaya giriş ve çıkışı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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