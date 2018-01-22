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Amerikan oyunu!

’de yaşlı çift, Amerika’daki oğullarının yanından geldiğini söyleyen kişiye kapıyı açtı. Paralarını dolandırıcıya kaptırdı

Amerikan oyunu!
Bu kadarına da pes dedirtecek dolandırıcılık olayı 'nin Gesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Döndü ve Muzaffer Arkalı çiftinin dün öğle saatlerinde zili çaldı. Kapıyı açan Döndü Arkalı, karşısındaki kişi Amerika'da yaşayan oğlunun yanından geldiğini söyleyince içeri davet etti. Daha sonra yaşananları anlatan kadın, "Kapı çaldı, 'Ben Amerika'daki oğlun Oktay'ın yanından geldim, sizi görmemi istedi' diyerek içeri girdi.

KAMERALARA YANSIDI
'Bende dolar var, arabam yolda kaldı' dedi. Benden su istedi, vermek için mutfağa geldim. Eşim de para vermiş, çıkmış gitmiş" dedi. Muzaffer Arkalı ise polise durumu bildirdiklerini ifade ederek, "Oktay'ın yanından geliyorum, arabam yolda kaldı deyince para verdim. İçeri girdikten sonra istediğini yapabilirdi" diye konuştu. Öte yandan dolandırıcı olduğu iddia edilen şahsın binaya giriş ve çıkışı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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