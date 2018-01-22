46’lık taciz

İstanbul'da iki yıl önce, Hacı S. internetten tanıştığı Y.S.'yi öpmeye çalıştı. Kadın izin vermedi. Sinirlenen adam, "Bana bak benim cinlerimitepeme çıkarma, bağırmakla bir şeyyapamazsın. Benim 46'lık raporumvar. Gebertirim seni burada, kendinegel. Git kafanı ıslat" diyerek bağırdı. Hacı S., Y.S.'yi çekerek zorla banyoya götürerek fıskiyenin altına tuttu. Para ve banka kartlarının yanı sıra pasaport, Finlandiya kimliği ve ehliyetinin de çalındığını ileri süren Y.S., savcılığa giderek şikayette bulundu. Hacı S. hakkında "Cinsel saldırı,kişiyi hürriyetinden yoksunkılma ve hırsızlık" suçlarından 15 yıla kadar hapis istemiyle asliye ceza mahkemesinde dava açıldı. Mahkeme ilk celse için tebligat yapıldığı halde gelmeyen müşteki Y.S.'nin bir dahaki duruşmaya zorla getirilmesi kararı vererek davayı erteledi.
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