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46’lık taciz

Yarış atı antrenörü Hacı S. internetten tanıştığı genç kadını “46’lık raporum var” diyerek banyoya soktu. Taciz edip, parasını ve kartlarını çaldı...

46’lık taciz
İstanbul'da iki yıl önce, Hacı S. internetten tanıştığı Y.S.'yi öpmeye çalıştı. Kadın izin vermedi. Sinirlenen adam, "Bana bak benim cinlerimi tepeme çıkarma, bağırmakla bir şey yapamazsın. Benim 46'lık raporum var. Gebertirim seni burada, kendine gel. Git kafanı ıslat" diyerek bağırdı. Hacı S., Y.S.'yi çekerek zorla banyoya götürerek fıskiyenin altına tuttu. Para ve banka kartlarının yanı sıra pasaport, Finlandiya kimliği ve ehliyetinin de çalındığını ileri süren Y.S., savcılığa giderek şikayette bulundu. Hacı S. hakkında "Cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hırsızlık" suçlarından 15 yıla kadar hapis istemiyle asliye ceza mahkemesinde dava açıldı. Mahkeme ilk celse için tebligat yapıldığı halde gelmeyen müşteki Y.S.'nin bir dahaki duruşmaya zorla getirilmesi kararı vererek davayı erteledi.


Osman ASİLTÜRK
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  • 22 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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