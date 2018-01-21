Avşar mağduruyum

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, bir süre önce İstanbul'da savcılığa gitti. ÖmerAkbaba tarafından gözetlendiği söyledi. Şahsı şikayet etti. Suç duyurusunda ise şunları söyledi: "Mahalledeki şarküteriye giderek, beni sormuş ve 'Onunla görüşeceğiz, beni işten kovdurttu, ekmeğimle oynadı, hesabımız bitmedi' şeklinde tehditvari konuşmuş. Bu kişiyi evimi gözetlerken gördüm. Korunma istiyorum. Bu kişiden şikayetçiyim." Bunun üzerine Akbaba'nın 4 ay süreyle Avşar'a yaklaşmamasına, karar verildi. Ayrıca soruşturma kapsamında ifadesi istendi. Hülya Avşar ile askerden önce merak için gittiği çekim setinde tanıştığını belirten Akbaba, "Daha sonra eniştemin otel işlerine bakan Osman isimli şahsın aracılığı ile Helin Avşar'la tanıştım" dedi.
Helin Avşar'ın geçen yıl çalıştığı fırına gönderdiği Ali isimli kişiden dayak yediğini de belirten garson, "Hülya ve Helin avşar yaklaşık 2 aydır adam tutarak beni tehdit ettiriyor. Dövdürüyor. Çalıştığım dönerciye 100 lira verdirerek beni işten kovdurdular. 2 yıldır bunlar yüzünden hiçbir yerde çalışamıyorum. Beni mağdur eden ikisinden şikayetçiyim" diye konuştu.
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