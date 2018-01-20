Terör tepeleri

TSK, Afrin’deki terör noktalarının koordinatlarını bir bir belirledi. Hainlerin inlerini ve silah depolarını tespit etti. Köşeye sıkışan kanlı örgüt gençleri zorla silahlandırdı. Ayrıca Afrin sınırında yer altı tünelleri, mevziler ve savunma mağaraları oluşturdu
TSK'nın Afrin operasyonunda kararlı olması buradaki teröristlerin gözünü korkuttu. Teröristlerin operasyon başlayacak korkusuyla yer altı mevzilerine indiği görüntülere yansıdı. Afrin sınırında oluşan terör noktalarını obüslerin seri atışlarıyla imha eden TSK, terörist hedeflerini vurmaya devam etti. TAKVİM'in sıfır noktasından görüntülediği bu terör tepelerinin çoğunda yabancı teröristlerin de bulunduğu öğrenildi. Özellikle Afrin'in doğu sınırındaki Bursa'ya Dağı'nda ciddi manada tahkimat yapan terör örgütü savunma amaçlı milyon dolarlara mal olan savunma hatları ve mağaraları yaptı.
Haber Müdürümüz Mevlüt Yüksel, sıfır noktasında Afrin'deki terör noktalarını görüntüledi.
KRİTİK NOKTA BURSA'YA DAĞI
Afrin'in doğu sınırında yer altı mevzilerine inen terörist hedefleri imha etmeye yönelik de Fırat Kalkanı bölgesinden başlatılacak Afrin askeri harekat planı oluşturuldu. Özellikle terör örgütünün Bursa'ya Dağı'ndaki yapılanmasının bu planla çökertilmesi hedeflendi. Muhaliflerle Mehmetçiğin buradan ortak yürüteceği operasyon planına göre obüslerle vurulan noktalarda koridor açıldıkça önde muhalifler arkada özel kuvvetler ilerleyecek. Bölge dağlık olduğundan muhalifler Mehmetçiğe rehberlik edecek.
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