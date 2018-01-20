Süper şans!

ZENGİN olma hayalleri, talih kuşuna kaldı. Vatandaşlar umudunu şans oyunlarına bağladı. Türkiye'nin gözü kulağı, MilliPiyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen SüperLoto'daydı. 10 hafta üst üste 6 bilenin çıkmadığı SüperLoto'da ikramiye 30 milyonliraya dayandı. Hal böyleolunca heyecan katlandı. Herkesin heyecanla beklediği çekiliş, geçen Perşembe akşamı yapıldı. Şanslı numaralar ise "11-17-20-29-36-51" olarak açıklandı. Ancak 10 haftadır devreden Süper Loto'da bu hafta da 6 bilen çıkmadı. 11 kez devreden büyük ikramiye tutarı ise 34 bin 56bin liraya ulaştı. Devreden rekor ikramiye, zengin olma hayalleri kuran vatandaşların iştahını daha da kabarttı. Parakatlandıkça hayaller dearttı. Loto bayilerinin önünde şimdiden uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Birden fazla kupon oynayarak şansını arttırmak isteyen vatandaşlar, "Umut fakirin ekmeği" yorumunu yaptı. Uzmanlar ise şu uyarıları yaptı: "Bununbir şans oyunu olduğunuunutmayın. Kazanmayakendinizi şartlamayın.Aksi halde ikramiyeninçıkmaması durumundaağır psikolojik yıkımyaşanabilir."
NELER ALINIR
7 tane yat
34 bin Cumhuriyet altını
34 Ferrari marka otomobil
5 bin 770 tane ıPhone X
68 bin tane lüks daire
340 bin kilo pastırma
115 kez dünya turu
209 bin 230 tane gram altın
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