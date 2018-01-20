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Süper şans!

Milyoner olmak isteyenler, ’ya kilitlendi. 11. kez devreden ikramiye 34 milyon liraya yükseldi. Hayaller ise daha da renklendi

Süper şans!
ZENGİN olma hayalleri, talih kuşuna kaldı. Vatandaşlar umudunu şans oyunlarına bağladı. Türkiye'nin gözü kulağı, Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'daydı. 10 hafta üst üste 6 bilenin çıkmadığı Süper Loto'da ikramiye 30 milyon liraya dayandı. Hal böyle olunca heyecan katlandı. Herkesin heyecanla beklediği çekiliş, geçen Perşembe akşamı yapıldı. Şanslı numaralar ise "11-17-20-29-36-51" olarak açıklandı. Ancak 10 haftadır devreden 'da bu hafta da 6 bilen çıkmadı. 11 kez devreden büyük ikramiye tutarı ise 34 bin 56 bin liraya ulaştı. Devreden rekor ikramiye, zengin olma hayalleri kuran vatandaşların iştahını daha da kabarttı. Para katlandıkça hayaller de arttı. Loto bayilerinin önünde şimdiden uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Birden fazla kupon oynayarak şansını arttırmak isteyen vatandaşlar, "Umut fakirin ekmeği" yorumunu yaptı. Uzmanlar ise şu uyarıları yaptı: "Bunun bir şans oyunu olduğunu unutmayın. Kazanmaya kendinizi şartlamayın. Aksi halde ikramiyenin çıkmaması durumunda ağır psikolojik yıkım yaşanabilir."



NELER ALINIR
7 tane yat
34 bin Cumhuriyet altını
34 Ferrari marka otomobil
5 bin 770 tane ıPhone X
68 bin tane lüks daire
340 bin kilo pastırma
115 kez dünya turu
209 bin 230 tane gram altın
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  • 20 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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