Çift dikiş!

İzmir’de 33 ikiz, 1 üçüzün eğitim gördüğü Makbule-Süleyman Alkan Ortaokulu’nun öğrencileri, dün karne sevincini tattı. Okul Müdürü Bertan Çelik, Guinness Rekorlar Kitabı’na aday olduklarını açıkladı...
Türkiye'de 18 milyon öğrenci, dün karne heyecanı yaşadı. 2 haftalık tatili hak eden öğrencilerin kimi karnesindeki notlara sevindi, kimi ağladı... Karne heyecanı yaşayan okullar arasında İzmir Buca'da bulunan Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu da vardı. Bu okulu, diğerlerinden ayıran bin 44 öğrencisi içerisinde 33 ikiz, bir de üçüz öğrencilerinin olmasıydı! Öğretmenlerin bile öğrencileri karıştırdığı okulda, karneler büyük bir coşkuyla alındı. Okul Müdürü Bertan Çelik, eşineaz rastlanır durumu dünyaya duyurmakiçin Guinness Rekorlar Kitabı'na girmekistediklerini vurguladı. "Okulda bu kadar çok ikiz olduğunu duyanlar, ilginç tepkiler veriyor. Bu okuldaki ikiz sayısını duyunca 'Burada ikizler okulu varmış' diyerek kayıt için gelenler var. Bizim özel bir projemiz değildi, tesadüfen gelişen bir olay" açıklamasını yaptı.
Üçüzlerden Beste (solda), Ece Su (ortada) Hatice Soysal (sağda) "Bizi çok karıştırıyorlar. Çok fazla ilgi çekiyoruz" dedi.
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