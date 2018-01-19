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Zabıtaya aparkat

Zabıtaya aparkat
Kocaeli'nin İzmit İlçesi'ndeki Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde otogar yönünden gelen tramvay, park edilen bir araç nedeniyle durmak zorunda kaldı. Zabıta memuru Murat Fidan ise ceza kesmek istedi. 2 dakika sonra olay yerine gelen araç sahibi Tunç Ş. ve arkadaşı, zabıtayı tekme tokat dövdü. Zabıtanın burnu kırıldı.
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