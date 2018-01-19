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Yorgun bakım!

Yorgun bakım!
İzmir'de, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde yoğun bakımdaki yaşlı bir hasta, MR çekimi sonrasında sedyeden düşürüldü. Adeta beyni parçalandı. O anları için sıra bekleyen Y.Y. adlı hasta cep telefonuyla kaydetti. Bu sırada güvenlik görevlileri çekimi yapan kadına müdahale etti. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca skandal ortaya çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı. Ancak hastanın durumuyla ilgili bilgi paylaşılmadı.
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