Yorgun bakım!

İzmir'de, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde yoğunbakımdaki yaşlıbir hasta, MR çekimisonrasında sedyedendüşürüldü. Adeta beyni parçalandı. O anları MR için sıra bekleyen Y.Y. adlı hasta cep telefonuyla kaydetti. Bu sırada güvenlik görevlileri çekimi yapan kadına müdahale etti. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca skandal ortaya çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı. Ancak hastanın durumuyla ilgili bilgi paylaşılmadı.
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