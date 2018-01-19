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Veznecinin sevinç gözyaşlar

ATV’nin efsane programı ile Tatlı Sert yine imkansızı başardı. Fazla ödediği 10 bin euro nedeniyle gözyaşlarını tutamayan dalgın vezneci Ahmet Aksu, Anlı’nın müthiş başarısıyla rahatladı

Veznecinin sevinç gözyaşlar
Kayseri'deki bir bürosunda veznedarlık yapan Ahmet Aksu, hayatının kabusunu yaşadı ama imdadına birçok olayda olduğu gibi atv'nin efsane programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yetişti. Kazancılar Çarşısı'ndaki bir döviz bürosunda veznedarlık yapan Ahmet Aksu, 15 Ocak günü dalgınlıkla 34 bin euroyu 44 bin euroya olarak bozdu. Yaklaşık 10 dakika sonra durumu fark eden 25 yıllık veznedar ne yapacağını şaşırdı. 10 bin euro fazla ödeme yapan Ahmet Aksu, önce gidip durumu polise anlattı. Ardından yardım istemek için 'nın kapısını çaldı. Bu yardım isteğinin hemen ardından Müge Anlı'ya, Ahmet Aksu'yu sevinç gözyaşlarına boğan haber geldi. Fark etmeden fazla parayı alan kişi bulundu. Fazla parayı alan kişinin ağabeyi Fransa'dan arayarak görüntülerdeki kişinin kardeşi olduğunu, durumu onların da fark ettiğini ve parayı iade etmek için döviz bürosuna gitmek üzere yolda olduklarını söyledi. Ahmet Aksu, "Ben onların iyi niyetlerine inanıyor ve duyarlı olduklarını düşünüyorum. İnşallah durumu fark ettiklerinde geleceklerdir. İnsanlık namına aldıkları fazla parayı geri getirmelerini istiyorum. Kendilerine duacı oluruz" dedi.

25 YILDIR İLK KEZ HATA YAPTIM
25 yıllık meslek hayatında ilk defa böyle bir hata yaptığını belirten Ahmet Aksu, Müge Anlı'ya teşekkür etti.
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