Veznecinin sevinç gözyaşlar

Kayseri'deki bir döviz bürosunda veznedarlık yapan Ahmet Aksu, hayatının kabusunu yaşadı ama imdadına birçok olayda olduğu gibi atv'nin efsane programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yetişti. Kayseri Kazancılar Çarşısı'ndaki bir döviz bürosunda veznedarlık yapan Ahmet Aksu, 15 Ocak günü dalgınlıkla 34 bin euroyu 44 bin euroya olarak bozdu. Yaklaşık 10 dakika sonra durumu fark eden 25 yıllık veznedar ne yapacağını şaşırdı. 10 bin eurofazla ödeme yapan AhmetAksu, önce gidip durumupolise anlattı. Ardından yardım istemek için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Bu yardım isteğinin hemen ardından Müge Anlı'ya, Ahmet Aksu'yu sevinç gözyaşlarına boğan haber geldi. Fark etmeden fazla parayı alan kişi bulundu. Fazla parayı alan kişinin ağabeyi Fransa'dan arayarak görüntülerdeki kişinin kardeşi olduğunu, durumu onların da fark ettiğini ve parayı iade etmek için döviz bürosuna gitmek üzere yolda olduklarını söyledi. Ahmet Aksu, "Ben onların iyiniyetlerine inanıyorve duyarlı olduklarınıdüşünüyorum. İnşallah durumu fark ettiklerinde geleceklerdir. İnsanlık namına aldıkları fazla parayı geri getirmelerini istiyorum. Kendilerine duacı oluruz" dedi.
25 YILDIR İLK KEZ HATA YAPTIM
25 yıllık meslek hayatında ilk defa böyle bir hata yaptığını belirten Ahmet Aksu, Müge Anlı'ya teşekkür etti.
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