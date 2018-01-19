 ;
Yol Durumu
  1. Tedbirleri arttırın
  2. Ana muhal'afet'!

O böcekler rapora girdi

O böcekler rapora girdi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde resmi konutu ile çalışma ofisine konulan böceklerle ilgili davanın görüldüğü mahkemeye 5 sanığın raporu gönderildi. Rapora göre böcekçi polisler Enes Çiğci ile Ali Özdoğan, ABD ve AB ülkelerine firar etmeyi planlayan örgüt mensuplarına taktik verdi.


Yüksel TEMEL
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar