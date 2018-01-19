En acı bekleyiş

Geçen hafta ortadan kaybolan genç adamdan haber yok. Ailesi perişan halde... Adana'da Yahya Han Doğan (32), 15 Ocak'ta Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunun Çatalan Köprüsü'ne gitti. Ablası Hacer Dokuyucu'yu arayıp, "Ben sizi çok üzdüm, hakkınızı helal edin" dedi. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. Arama çalışmaları sonuç vermedi. Su altı polisleri dün de yağmura rağmen gölde arama çalışmalarına devam etti. Doğan'ınağabeyleri ve ablası Dokuyucu daumutla kardeşlerinin bulunmasını bekledi.Bu sırada gözyaşları sel olup aktı.Dalgıçlar Doğan'a ulaşamadı.
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