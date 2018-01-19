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En acı bekleyiş

’da Yahya Han Doğan, ablasını arayıp helallik istedi. Ortadan kayboldu. Acılı yakınları arama çalışmalarını gözyaşları içinde izledi

En acı bekleyiş
Geçen hafta ortadan kaybolan genç adamdan haber yok. Ailesi perişan halde... 'da Yahya Han Doğan (32), 15 Ocak'ta Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunun Çatalan Köprüsü'ne gitti. Ablası Hacer Dokuyucu'yu arayıp, "Ben sizi çok üzdüm, hakkınızı helal edin" dedi. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. Arama çalışmaları sonuç vermedi. Su altı polisleri dün de yağmura rağmen gölde arama çalışmalarına devam etti. Doğan'ın ağabeyleri ve ablası Dokuyucu da umutla kardeşlerinin bulunmasını bekledi. Bu sırada gözyaşları sel olup aktı. Dalgıçlar Doğan'a ulaşamadı.
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