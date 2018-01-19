Dublörlü vurgun

İstanbul'da 2 bankacının yardımıyla 600 bin liralık vurgunyapan çete yakalandı. Polis, banka hesaplarından bilgileri dışında parası çekilen 33 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Ekipler, çeteyi 6ay boyunca takibe alınca vurgunçarkı ortaya çıktı. Buna göre, banka çalışanları Hilal B. ve ErayA., müşterilerin hesap bilgilerini çeteye sattı. Kekeme olan OsmanÖ.'nün lideri olduğu çete, mağdurlara benzeyen dublörler sayesinde müşteriler adına sahte kimlikler çıkardı. Daha sonra müşterilerin cep telefonu numaralarını iptal ettirip yeni hatlar çıkaran dublörler, bankayı arayıp yeni telefon numaralarını paylaştı. Dolandırıcılar, daha sonra bu hatlara gelen doğrulama mesajlarıyla hesaplara girerek, paraları kendi hesaplarına aktardı. Çetenin, bu yolla 600 bin liralık vurgun yaptığı saptandı. Yapılan tespitlerin ardından Osman Ö. ile banka çalışanları Hilal B. ve Eray A.'nın da aralarında bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı. Osman Ö. ve banka çalışanlarıyla birlikte 22kişi tutuklandı.
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